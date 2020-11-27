Известные спортсмены подписывают открытое обращение к общественности

Нельзя забирать мечту выступить на Олимпийских играх! С таким посылом многие белорусские спортсмены присоединяются к числу подписавшихся под открытым обращением к общественности. Для атлетов не понятны призывы из-за рубежа лишить нашу сборную возможности выступать на ближайшей Олимпиаде под национальным флагом. В числе тех, кто уже поставил свою подпись, олимпийские чемпионы разных поколений Антон Кушнир и Николай Алехин, как молодые спортсмены, так и те, кто уже завершил свою карьеру.

Подписать обращение может каждый работник спортивной отрасли в любом из республиканских центров олимпийской подготовки, а также в штаб-квартире Национального олимпийского комитета.



