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Известный онлайн-гипермаркет снизил цены на весь ассортимент

Рост цен - тема, которая сегодня обсуждается особенно горячо. Главный виновник последних тенденций на рынке торговли - пандемия коронавируса, которая замораживает экономику многих стран. Но пример Беларуси показывает: идти на поводу этих трендов вовсе не обязательно - известный онлайн-гипермаркет снизил цены на весь ассортимент.

Новые возможности "Е-доставки"


Приятно впечатляют ценники на бытовую технику

Приятно впечатляют ценники на бытовую технику и электронику: холодильники, телевизоры, стиральные машины, а также ноутбуки, смартфоны и многое другое. Кстати, купить товары можно не только за собственные деньги, но и в онлайн-кредит без справок и поручителей, который оформляется прямо на сайте e-dostavka.by. Кроме того, приобретая любой товар стоимостью 200 рублей и выше, покупатель получает обратно от 5 до 15% его цены в виде промокода на следующую покупку.


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Онлайн-гипермаркет "Е-доставка" работает по всей Беларуси

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Его ассортимент и цены доступны жителям даже самых отдаленных городов и деревень. Причем все покупки (не только продукты питания, но даже холодильник или стиральную машину) при сумме заказа от 60 рублей привезут с бесплатной доставкой прямо к вам домой или на дачу.
В интернете покупать выгоднее. И онлайн-гипермаркет "Е-доставка", в котором можно приобрести все и действительно по доступным ценам, - это пример того, как современные сервисы работают на пользу покупателей.

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