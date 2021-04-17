Рост цен - тема, которая сегодня обсуждается особенно горячо. Главный виновник последних тенденций на рынке торговли - пандемия коронавируса, которая замораживает экономику многих стран. Но пример Беларуси показывает: идти на поводу этих трендов вовсе не обязательно - известный онлайн-гипермаркет снизил цены на весь ассортимент.





Новые возможности "Е-доставки"









Приятно впечатляют ценники на бытовую технику

Приятно впечатляют ценники на бытовую технику и электронику: холодильники, телевизоры, стиральные машины, а также ноутбуки, смартфоны и многое другое. Кстати, купить товары можно не только за собственные деньги, но и в онлайн-кредит без справок и поручителей, который оформляется прямо на сайте e-dostavka.by. Кроме того, приобретая любой товар стоимостью 200 рублей и выше, покупатель получает обратно от 5 до 15% его цены в виде промокода на следующую покупку.







Онлайн-гипермаркет "Е-доставка" работает по всей Беларуси