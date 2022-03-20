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Известный российский эксперт Игорь Ашманов о том, как работает западный конвейер обмана

Специальная операция в Украине, безусловно, войдет в учебники по информационной войне. Так как ее масштаб оказался беспрецедентным. Уже очевидно, что за созданием фейков вокруг Украины стоят хорошо организованные и подготовленные команды под кураторством западных спецслужб. Кстати, в Беларуси подобные трюки происходили в августе 2020-го, когда крупные деструктивные телеграм-каналы пытались рассказать "правду от первого лица".

Конвейер фейков набирает новые обороты.

При этом украинские информвойска не брезгуют любыми инструментами: грим, монтаж, постановки, старые фото и левые видео, банальный фотошоп, который из пустышки вдруг делает горячую мировую сенсацию.



Как ведется война в медиаполе, кто готовит снаряды и сколько стоят попытки взломать сознание? О том, как работает западный конвейер обмана - в эксклюзивном интервью нашему каналу рассказал известный российский эксперт в области информационных технологий, кандидат технических наук Игорь Ашманов. Подробности в видео.

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