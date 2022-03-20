Известный российский эксперт Игорь Ашманов о том, как работает западный конвейер обмана

Специальная операция в Украине, безусловно, войдет в учебники по информационной войне. Так как ее масштаб оказался беспрецедентным. Уже очевидно, что за созданием фейков вокруг Украины стоят хорошо организованные и подготовленные команды под кураторством западных спецслужб. Кстати, в Беларуси подобные трюки происходили в августе 2020-го, когда крупные деструктивные телеграм-каналы пытались рассказать "правду от первого лица".



Конвейер фейков набирает новые обороты.



При этом украинские информвойска не брезгуют любыми инструментами: грим, монтаж, постановки, старые фото и левые видео, банальный фотошоп, который из пустышки вдруг делает горячую мировую сенсацию.