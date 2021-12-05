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Известный военный эксперт Алексей Леонков поделился мнением о ситуации на белорусско-польской границе
Градус напряжения на границах со стороны Запада все еще остается высоким. Честно говоря, складывается впечатление, что каждый из участников Североатлантического альянса эту ситуацию использует с выгодой для себя.
Например, Польша и Прибалтика ждут всяческие плюшки со стороны Евросоюза, пытаясь доказать, что именно от них сейчас зависит безопасность целой Европы. Америка тоже (что неудивительно) видит угрозу и рада оказать военно-техническую поддержку. Впрочем, США помогают еще и советом. Не благих целей ради.
Разъединить Евросоюз или как минимум внести смуту, - это еще одна идея Америки. Древнеримский принцип "разделяй и властвуй" все так же актуален для Вашингтона.
Обо всем по порядку - прямо сейчас интервью с известным военным экспертом Алексеем Леонковым (видео).
- О безопасности нашей страны
- О сплочении НАТО
- О действиях Польши
- О действиях Америки
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