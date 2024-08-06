Извлекаем выгоду из непогоды - во что сегодня перерабатывают буреломную древесину

Природа порой вносит коррективы не только в работу аграриев. Но на погодный фактор мы повлиять не можем, поэтому нужно уметь извлечь выгоду даже после урагана. Деревообработка страны активно включилась в переработку поваленного леса. Акцент делается на ценное сырье и прибыль. Так, в Новогрудском лесхозе более 90 % продукции отправится на экспорт. Основное направление - Азия. Как и во что превращается буреломная древесина, рассказала Капитолина Зинкевич.

В Новогрудском лесхозе от июльских капризов погоды в общей сложности пострадали около 146 га леса. Основной удар стихии пришелся на Кореличский район и деревню Луки. К работам по расчистке лесосек приступили незамедлительно, максимально задействовав все силы и ресурсы.

В целях сохранения качества продукции приступили к разработке буреломных лесосек. На данный момент у нас работает 4 харвестера, 3 AMKODOR и один Samba. На ветровально-буреломной лесосеке работают также ручные бригады вальщиков по заготовке. Стараемся все это оперативно заготовить, чтобы древесина не испортилась. Дмитрий Коренюк, директор Новогрудского лесхоза

Древесина, которую привезли с буреломной лесосеки, по своим техническим характеристикам не отличается от обычной. Единственное, что в таком случае уменьшается выход деловой древесины, так как она поломанная.

"Готовая продукция ничем не отличается, будь она с буреломной лесосеки или с обычной. Древесина тут перерабатывается на нужный нам ассортимент. Единственное, что мы подстраиваемся при разработке ветровально-буреломных лесосек. Так как лес поломанный у нас, ассортимент определенной длины мы не всегда можем выпилить, поэтому мы при разработке данной лесосеки перешли на более короткий ассортимент, пилим 2,5 м сейчас", - рассказал Дмитрий Коренюк.

Природа натворила бед, в Беларуси стараются использовать ситуацию во благо. Для деревоперерабатывающих цехов страны это дополнительное сырье и возможность реализовать продукцию из буреломной древесины, в том числе на экспорт.

Основной продукцией у нас является так называемый китайский брусок. Такой брусок отправляется в Китай. Из этой древесины, которая поступает с ветровальных лесосек, будет делаться паллетная доска для изготовления поддонов. Она будет отправляться в Турцию, у нас заключен контракт. Отправляем на экспорт более 90 %. Анатолий Климко, начальник деревообрабатывающего цеха "Батаровка" Новогрудского лесхоза

Не останется без внимания и внутренний рынок. В разрезе экспорта процентное соотношение меньше. После переработки поваленного стихией леса продукция станет доступной для отечественного потребителя.

"Поступает древесина 2,5 метра, которая идет в распиловку, у нас здесь три линии круглопильных станков есть. Часть будет даже строгаться, будем изготавливать строганные изделия, например, вагонку", - отметил Анатолий Климко.

Важно, что сегодня налажено безотходное производство. Котельно-сушильный комплекс цеха работает на опилках и щепе. Буреломная древесина также используется для изготовления топливных гранул - пеллет.