Изюминкой народных гуляний в городе над Бугом стал Берестейский карнавал

Наблюдать Берестейский карнавал вживую могли десятки тысяч зрителей. Шествие растянулось на километры. И в нем едва уместилась вся длинная и многообразная история Бреста.



В череду ярких событий миллениума окунулся Александр Лучонок.



Тысяча - это совсем не показатель возраста, а память из "Повести временных лет". Именно "Берестейская" страница летописи помогла зафиксировать эти выходные в историю уже современной Беларуси. Преобразила город до неузнаваемости и на время внесла коррективы в размеренную жизнь брестчан.



На три дня проспекты и магистрали - главные артерии города - трансформировались в фестивальные площадки. Сердца всех и каждого бились в ритме танцев и музыки.



Насыщенная культурная программа вдохновляла и восхищала.

Живой звук парада оркестров объединил 11 коллективов из стран СНГ

Нацгвардии России, казахской филармонии кадетского корпуса Москвы, конечно, музыкальный подарок городу преподнесли белорусы. Громкий марафон по центральным улицам стал яркой нотой празднования. А смесь классических и современных композиций - своеобразным звуковым переходом в новое тысячелетие.



Пока в городе дух торжества передавали фанфары. В отреставрированном накануне миллениума театре кукол со сцены транслировалась сказочная атмосфера. Международный фест "Книжный шкап" представил больше трех десятков импрез.



Естественно, в эти дни много говорили и об истории города над Бугом. Так, дорожную карту путешествий в 13 век пополнил археологический музей "Берестье". Теперь здесь 14 инновационных залов с максимальной визуализацией. Из экспонатов фрагмент печи 10 века, которую нашли в цитадели, орудия труда и ткань, что даже спустя столетия, сохранила цвет.

10 граней талантливого, молодежного и максимально уютного Бреста показали через город мастеров



Вот такой уже он - современный. 10 граней талантливого, молодежного и максимально уютного Бреста показали через город мастеров. На разных локациях - ярмарки, концерты, выставки и фотозоны. На память о миллениуме каждый мог оставить лично для себя - Брест таким, каким он запомнился.



Чтобы понять, каким хотят видеть его в будущем, достаточно было поучаствовать в спортивных флешмобах.



Именно единым, здоровым и целеустремленным, говорят те, кто принимал эстафету гуляний на большом полумарафоне. Массовый старт собрал полторы тысячи человек. На несколько часов транспорт уступил главные проспекты тем, кто выбирает активный отдых. И профи, и любители: от студентов до людей почтенного возраста. Все вместе бежали навстречу новому тысячелетию.



В этот уикенд Брест стал местом притяжения десятков тысяч гостей не только из разных городов Беларуси, но и из соседних стран. А еще разнообразной фотозоной.



Особую яркость снимкам придавал тот самый Берестейский карнавал. За нарядным шествием в три километра следило полсотни тысяч зрителей.



Здесь и порхали в воздухе, и Алла Пугачева в дуэте с Фредди Меркьюри пели золотые хиты. Не обошлось и без волшебников из Хогвардса. Они словно по взмаху палочки предавали всему действию магический эффект.

Теплый Брест окутал вокруг себя топовых белорусских и зарубежных исполнителей. От Алены Ланской до легенды рока Джо Линн Тернера - экс-участника группы Deep Purple. Многие специально посвятили новые треки имениннику.

У гребного канала построили самую высокотехнологичную сцену за всю историю белорусских оупен-эйров