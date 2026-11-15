К 145-летию со дня рождения Янки Купалы объявлен конкурс "Купала. Пьеса"

Сыграть Купалу. Национальный академический театр имени Янки Купалы и Государственный литературный музей имени классика объявили кастинг для драматургов. К 145-летию со дня рождения поэта объявлен конкурс "Купала. Пьеса".

Организаторы ищут свежий взгляд на личность Песняра для большой сцены. Творческий отбор разбили на три этапа. Пробовать свои силы могут как состоявшиеся авторы, так и дебютанты. Главное условие - абсолютная новизна: текст должен быть оригинальным, нигде ранее не изданным и не поставленным.

Языкового барьера нет - рукописи ждут и на белорусском, и на русском. Если в финал выйдет русскоязычная пьеса, театр возьмет перевод на мову на себя. Отметим, что эскиз-победитель превратится в полноценную премьеру на главной драматической сцене страны.