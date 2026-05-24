К 20-летию архитектурного шедевра: выставка "Кристаллы памяти" проходит в Нацбиблиотеке

Символ знаний, культуры и передовых инноваций совсем скоро отметит 20-летие. В канун юбилея столичного "алмаза" Национальная библиотека Беларуси презентовала выставочный проект "Кристаллы памяти".



20 лет назад футуристический ромбокубооктаэдр навсегда изменил архитектурный ландшафт Минска, превратившись в главный "алмаз" суверенной Беларуси. Экспозиция позволяет заглянуть внутрь самого известного кристалла страны и рассмотреть все его грани. Фонды библиотеки обнажили свои сокровища: от редких книг, изданных за последние два десятилетия, до подарков из России, Туркменистана и Омана.