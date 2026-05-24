К 20-летию архитектурного шедевра: выставка "Кристаллы памяти" проходит в Нацбиблиотеке
Символ знаний, культуры и передовых инноваций совсем скоро отметит 20-летие. В канун юбилея столичного "алмаза" Национальная библиотека Беларуси презентовала выставочный проект "Кристаллы памяти".
20 лет назад футуристический ромбокубооктаэдр навсегда изменил архитектурный ландшафт Минска, превратившись в главный "алмаз" суверенной Беларуси. Экспозиция позволяет заглянуть внутрь самого известного кристалла страны и рассмотреть все его грани. Фонды библиотеки обнажили свои сокровища: от редких книг, изданных за последние два десятилетия, до подарков из России, Туркменистана и Омана.
Свой взгляд на привычные архитектурные формы "алмаза" представили и учащиеся Минской государственной гимназии-колледжа искусств. Специально к юбилею они создали серию работ, запечатлев культовое здание в различных графических и живописных техниках. Также на выставке представлены чертежи проекта библиотеки из личного архива главного архитектора Виктора Крамаренко.