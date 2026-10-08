К 2030 году в Беларуси планируется увеличить парк электромобилей до 300 тыс.

Комплексно оценить развитие электротранспорта в Беларуси до конца 2026 года намерен Президент Беларуси Александр Лукашенко.

Главу государства в целом интересует, как решается задача по росту электропотребления с учетом выхода на проектные мощности Белорусской АЭС и ее интеграции в энергосистему страны.

Импульс к развитию электротранспорта дали как раз со строительством БелАЭС. Благодаря ей Беларусь замещает потребление природного газа и тем самым снижает валютную нагрузку на экономику.

В 2023-м в стране появился собственный, надежный и, главное, стабильный источник электроэнергии, что и позволило сформировать подходы, стимулирующие развитие отрасли.

Белорусская атомная электростанция сегодня обеспечивает около 40 % общего потребления электроэнергии в Беларуси. На данный момент она выработала более 65,5 млрд кВт/ч электроэнергии.

Константин Аношенко, замминистра энергетики Беларуси:

"Еще 3-4 года назад электротранспорт не был мейнстримом, а был уделом интересующихся людей. Кратный рост электромобилей способствует увеличению объемов роста электропотребления автомобилей. Только за последний год мы в два раза приросли к объему потребления электрической энергии. Я думаю, что в ближайшем будущем эти объемы достигнут 200-300 млн кВт/ч, что сопоставимо с объемом очень большого промышленного предприятия. Собственный энергоисточник всегда будет в приоритете для Республики Беларусь, и развитие электротранспорта как раз способствует эффективному потреблению собственной электрической энергии".

К 2030 году в Беларуси увеличат парк электромобилей до 300 тыс.

Беларусь действительно является одним из лидеров на постсоветском пространстве по количеству электромобилей на душу населения. А чтобы обеспечить полноценный комфорт передвижения, страна активно развивает зарядную инфраструктуру, притом делает это не только внутри населенных пунктов, но еще и вдоль автомобильных дорог.

Несколько лет назад в Беларуси было порядка 1 тыс. электрозарядных станций при парке примерно в 10-12 тыс. электромобилей (сегодня их уже более 65 тыс. авто).

С начала 2026 года сеть увеличилась примерно на 500 станций. К 2030-му их уже будет около 15 тыс. К тому же в стране планируется увеличить парк электромобилей до 300 тыс. - это около 10 % от общего количества авто.

Сеть электрозарядных станций получит развитие и на пригородных маршрутах между Минском и городами-спутниками.