Беларусь входит в число лидеров по достижению Целей устойчивого развития. Уровень их выполнения оценивается в 83 %. Об этом говорили на тематическом форуме в столице.

Наша страна последовательно реализует Повестку дня ООН в области устойчивого развития до 2030 года. Сегодня Беларусь находится на 35-й строчке среди 169 государств.

Пять Целей устойчивого развития практически полностью выполнены. В их числе - седьмая, "Недорогостоящая и чистая энергия". Особое значение в достижении этой цели имеет реализация совместного с Россией проекта по строительству Белорусской атомной электростанции. Ее запуск позволил значительно диверсифицировать топливно-энергетический баланс, снизить зависимость от импортируемого природного газа и уменьшить объемы выбросов парниковых газов.

Беларусь рассматривает перспективы дальнейшего расширения атомной генерации. В настоящее время прорабатывается вопрос строительства третьего энергоблока Белорусской АЭС.

Станислав Левицкий, директор странового офиса госкорпорации "Росатом" в Беларуси:

"На примере Республики Беларусь мы рады делиться со всей мировой атомной отраслью нашей позитивной повесткой и показывать Белорусскую АЭС как пример яркого взаимодействия. Мы знаем, что при реализации проекта БелАЭС более 50 % работ было выполнено руками граждан Республики Беларусь, белорусскими предприятиями. Сейчас в рамках строительства третьего блока еще более будет углублена локализация. И мы вместе с Республикой Беларусь начнем нести эту позитивную повестку, эту промышленную кооперацию еще и в третьи страны".

Сегодня стимулируется и переход на экотранспорт. К 2030 году в Беларуси планируют увеличить парк электромобилей до 300 тыс. Кроме того, активно расширяется сеть зарядных станций, а также увеличивается доля электрического общественного транспорта.