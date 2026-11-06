К 7 ноября в Витебской областной клинической больнице обновили два отделения

Медицина в регионах выходит на качественно новый уровень. В преддверии 7 ноября в Витебской областной клинической больнице комплексно обновили два отделения - неврологическое и нейрохирургическое.

В помощь высококвалифицированным специалистам приобрели современное диагностическое и лечебное оборудование. Модернизация позволит расширить возможности врачей, а также повысить комфорт пациентов.

"У нас в год выполняется примерно 800 операций на головном, спинном мозге, периферической нервной системе. Конечно, упор на операции на позвоночнике - это 50 %. Но занимаемся и нейроонкологией. Удаляем опухоли головного мозга различной локализации как доброкачественных, так и злокачественных. Процент пациентов, которых мы отправляем на хирургическое лечение в Республиканский центр в Минске, с каждым годом снижается", - отметил заведующий нейрохирургическим отделением Витебской областной клинической больницы Евгений Семенов.

Евгений Матусевич, главный врач Витебской областной клинической больницы:

"Квалифицированная грамотная медпомощь вместе с достойными условиями пребывания позволяет нашим пациентам быстрее возвращаться к труду, к своим семьям и выздоравливать. Ежегодно в разных отделениях проходит вот такой ремонт. В следующем году планируется завершить отделения торакальной хирургии и лор-патологий".

Возможностей у специалистов Витебской областной клинической больницы станет еще больше с открытием нового хирургического корпуса. Врачи будут спасать жизни в умных операционных, используя роботизированные системы.