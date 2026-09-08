К 85-летию начала блокады в Санкт-Петербурге покажут концерт-реквием "Каждый третий"

8 сентября в Санкт-Петербурге будет представлен уникальный белорусский проект - концерт-реквием "Каждый третий". Это синтез театрального и музыкального искусства, документалистики и современных технологий.

8 сентября 2026 года для Северной столицы России особый день. Исполняется 85 лет со дня начала блокады Ленинграда - одной из самых трагических страниц Великой Отечественной. Почти 900 дней ленинградцы жили в условиях голода, холода, постоянных обстрелов, бомбардировок. В эту символичную дату память погибших вместе с россиянами чтят и белорусы. Более ста белорусских артистов выйдут на сцену Большого концертного зала "Октябрьский", чтобы рассказать о недопустимости возрождения нацизма.

Вниманию зрителей будет представлен концерт-реквием "Каждый третий". Форма не совсем обычная: по сути это концерт плюс спектакль плюс документальное повествование.

В основе не вымысел, а реальные фото- и видеодокументы, связанные с разными периодами Великой Отечественной и послевоенного времени. Зрители увидят редкие кадры хроники, услышат исторические факты и уточненные данные официальной статистики, которая безжалостно вскрывает все новые и новые примеры геноцида советского народа.

Долгое время считалось, что в Беларуси погиб каждый четвертый житель, но последние данные говорят о том, что республика потеряла в войне каждого третьего. Отсюда и название концерта-реквиема. А ведь еще не все факты геноцида установлены и далеко не все имена преступников названы.

Главной миссией организаторы концерта называют сохранение исторической правды без искажений. Мы помним все и не имеем права забыть. В концерте прозвучат как широко известные музыкальные произведения советского периода, так и новые произведения современных белорусских авторов: Валерия Шмата, Анны Селук, Евгения Олейника, Анны Благовой и других. На сцену выйдут заслуженные коллективы, артисты, солисты. Всего - более ста участников в возрасте от 6 до 70 лет.

Этот проект не новый для нашей страны. Его уже посмотрели тысячи белорусских зрителей, дважды концерт показывали в Москве и дважды в Казани.