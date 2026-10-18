К акции "Дай лесу новае жыццё" присоединились работники Гомельского лесхоза

Добровольная общественная акция "Дай лесу новае жыццё" объединила белорусов во всех регионах. Посвящена она восстановлению богатства нашей страны - леса. Работники Гомельского лесхоза работали в Терюхском лесничестве. Следующей осенью специалисты проведут инвентаризацию участка и оценят приживаемость культур, при необходимости дополнят.

Алексей Буглак, замдиректора - главный инженер Гомельского опытного лесхоза:

"Замечательная погода, хорошее настроение, отличная компания,. Приехали создать лесные культуры для будущих поколений. Это занятие очень интересное и полезное, настроение поднимается".

Акция продлится по 24 октября. В Гомельской области под посадку леса подготовили более 240 участков на территории почти 90 га. Планируют высадить более 1 млн молодых деревьев.