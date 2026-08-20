К акции "Соберем портфель к школе" присоединился Белорусский союз женщин

Подарить приятные эмоции и помочь подготовиться к началу учебного года - главная цель республиканской благотворительной акции "Соберем портфель к школе". К ней присоединился и Белорусский союз женщин.

Канцелярские принадлежности, рюкзаки с наборами вручены от имени БСЖ УВД Могилевского облисполкома с пожеланием хорошо учиться и достигать поставленных целей.

Алеся Провалинская, председатель БСЖ УВД Могилевского облисполкома:

"Не первый раз проводим такую акцию. Стараемся поддерживать семьи, которые остались без поддержки близкого родственника. Это вклад в сбор ребенка. Хотелось бы им пожелать учиться, мечтать. Они нам важны и нужны. Мы гордимся их успехами".

Цель благотворительной акции - помочь тем, кому это необходимо: многодетным семьям и семьям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации.