К бабке не ходи: Почему даже образованные люди готовы отдавать солидные суммы за магические ритуалы

Кибер- и телефонные мошенники, ворующие у людей деньги, - эта проблема на слуху. Они очень опасны, но государство и общество выработали меры, как с ними бороться. Но как быть, когда к цели "выворачивания карманов" добавляется и "внесение смуты в ваше сознание"?

Речь о колдунах и магах. Накануне правоохранители задержали интернет-колдунью, которая обманула людей на 100 тыс. рублей. В списке сверхъестественных услуг - дистанционное решение любых жизненных проблем с помощью гадания, снятия порчи и проведения тайных ритуалов.

Почему даже образованные люди готовы отдавать солидные суммы за то, чтобы ведунья махнула волшебной палочкой и решила все проблемы, - разбиралась Виктория Шаркова.

Темная комната, горящая свеча, на столе карты, и женщина, которая говорит: "Я знаю твое прошлое, знаю твое настоящее и могу изменить будущее!" Звучит как начало мистического фильма. Но на самом деле это обычный рабочий день отдельных мошенников.

60 тыс. рублей - именно столько жительница Столбцов отнесла гадалке за снятие родового проклятия. Жлобинский эзотерик из TikTok выманил у граждан более 32 тыс. рублей. Накануне гомельские оперативники вышли на ведунью, которая "оказывала магические услуги". Набежало 100 тыс. рублей навара, и до 12 лет лишения свободы. Кроме денег, женщина принимала в качестве оплаты гаджеты и ювелирку. Мы решили сделать прозвон тех, кто предлагает свои магические услуги, в интернете.

"Рассчитывайте на 500-600 у. е.", - сказал женский голос в трубке. Столько надо заплатить за снятие порчи.

Точной статистики в Беларуси, сколько гадалок, ясновидящих и экстрасенсов предлагают свои услуги, нет. Но количество объявлений в соцсетях, на сайтах и форумах исчисляется тысячами. Перечень услуг впечатляет.

История минчанки Марты - типичный сценарий. Клиент приходит с тревогой за будущее, а гадалка превращает эту тревогу в страх. И сразу предлагает "лекарство". Разумеется, за донат. С каждым визитом аппетиты ведуньи, к которой ходила потерпевшая, все росли и росли.

Марта Песляк, жительница г. Минска:

"Пришла я к ней с обычными личными проблемами. Сначала 50 рублей за консультацию, потом говорит, что на мне порча, это еще 1000 рублей, а потом нашла сильное проклятие. Это 1 тыс. рублей. И так каждый месяц - в общей сложности я отнесла ей 3 тыс. долларов. Внедрилась в доверие, внушила, что если остановимся, все рухнет".

Это ли не шарлатанство и игра на чувствах людей? Мы решили не останавливаться и проверить еще, что говорят "специалисты". В большинстве - консультировать по телефону отказываются. Бедолагу нужно видеть лично.

"Вы знаете, вы сначала приедете на консультацию. Мне нужно посмотреть, как вам сделано, кем сделано, за что сделано. Порча порче рознь", - сказал женский голос.

После нескольких звонков становится понятно: по Минску у колдунов стоимость первичного приема составляет 100 рублей.

"Я просмотрю вас, свечой, воском вылью, по вашему году рождения, по вашему знаку. Посмотрю на вас. И я вам скажу, это недорого, не переживайте. То, что надо будет, вы сами будете покупать и мне приносить", - пообещал другой женский голос.

Классический маркетинговый ход. Приходи, я тебя посмотрю, а там уже психология. Оценят внешний вид, поймут, на чем можно сыграть, и выставят счет. На этом этапе отказаться сложно - ты уже потратил время, уже пришел, уже поверил. Мы решили посмотреть на ситуацию с другой стороны и узнать, что об этом говорит церковь.

Диакон Георгий Буявец, сотрудник Синодального сектоведческого отдела Белорусской православной церкви:

"Мы должны понять, что церковь не осуждает того, кто обратился, а осуждает тех, кто этим занимается, и саму практику гаданий, исцелений и прочих магических разных штучек. И в Священном Писании, то есть в Библии, огромное количество - более 20 цитат, где напрямую указано, что обращение к магам и гадалкам несет действительно в первую очередь духовный вред, а уже в последующем, как мы сказали, и физический вред в том числе".

Гадалка продает иллюзию контроля над будущим. И люди готовы платить за эту иллюзию. Но почему так происходит? С точки зрения психологии, поход к экстрасенсу - это попытка вернуть контроль над своей жизнью. Человек попадает в стрессовую ситуацию: потеря работы, разрыв отношений, диагноз болезни. Мозг ищет ответы. И когда появляется кто-то, кто говорит: "Я знаю, что делать", - за него цепляются как за спасательный круг. Практикующий психолог объясняет: это не магия, это защитный механизм психики.

Алексей Белоцерковец, психолог:

"Каждый волшебник, таролог - это несбывшийся психолог. Он знает, на что обратить внимание. Он говорит человеку очень расплывчатое, к примеру, о нем какое-то мнение либо характеристику. Наверняка вы иногда бываете импульсивны, и здесь сложно поспорить. Даже самый спокойный человек периодически бывает импульсивным. К тому же любой волшебник, таролог дает возможность быстро решить проблему. То есть если у тебя проблемы в любви, то, скорее всего, навели порчу. Не хватает денег - надо прочистить финансовые каналы. Заплатите - и быстренько мы с помощью звезд сделаем это, избегая на самом деле потребности заглянуть в корни тех самых проблем, где вам самим придется немало работать".

Диакон Георгий Буявец, сотрудник Синодального сектоведческого отдела Белорусской православной церкви:

"Как сказал один известный сектовед: лучший способ выйти из секты - это туда не попадать. Это напрямую относится и к магам, и к гадалкам. Лучший способ - не связываться с магами и гадалками - к ним не обращаться, потому что это обман. Нужно развивать критическое мышление, постоянно заниматься самообразованием, начать считать себя православным человеком, напрямую участвовать в таинствах церкви, в первую очередь в таинствах Покаяния и Евхаристии. Человек начинает закаляться, и он понимает, что магия гадалки - это действительно обман".

Юридически в Беларуси деятельность гадалок находится в серой зоне. С 2023 года они могут оформить налог на профессиональный доход для самозанятых - "НПД". Но с условием: работать строго через интернет и без рекламы. Ведь закон "О рекламе" запрещает рекламировать "магические" услуги. То есть платить налоги можно, а рассказывать о себе нельзя. Это ли не парадокс?

Многие оформляют ИП и называют свои услуги "психологическими консультациями" или "духовными практиками". Но, разумеется, большинство работают в серую - без чеков и документов. И если клиент остался недоволен, привлечь гадалку к ответу почти невозможно.

Однако доходит и до уголовных дел. Если гадалка сознательно вводит человека в заблуждение и выманивает крупную сумму, это квалифицируется по статье 209 УК как мошенничество. И подобных дел хватает. Но тем, кто играет по-мелкому, удается оставаться инкогнито, и регулировать их деятельность практически невозможно.

Вадим Борсук, заместитель начальника управления по противодействию киберпреступности УВД Гомельского облисполкома:

"Не доверяйте сомнительным объявлениям в Сети, не переводите деньги и не отправляйте имущество незнакомцам за магические услуги. Вся подобная помощь - лишь способ завладеть вашими сбережениями".

Итак… Для начала 100 рублей за диагностику. А дальше - 500 долларов за снятие порчи. За красивой вывеской "магическая помощь" стоит бизнес на наших страхах и тревогах. Единственный маг, который вас не ограбит и действительно поможет, - это вы сами.