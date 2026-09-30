К чему может привести отказ Литвы от безъядерного статуса, рассказал эксперт Стефанов

Сейм Литвы сделал первый шаг к ядерной катастрофе в Прибалтике. Депутаты одобрили предложение убрать из Конституции 137-ю статью, которая прямо запрещает размещение в республике иностранных военных баз и оружия массового поражения.

Для простых людей это грозит в буквальном смысле катастрофой, уверен Алексей Стефанов, журналист, специальный корреспондент медиагруппы "Россия сегодня".

По его словам, если оружие будет размещено совсем рядом с территорией РФ, то российское ядерное оружие будет настроено в первую очередь туда, чтобы в случае запуска ядерных боеголовок действовать на опережение.

"Прибалтика находится слишком близко к России и Беларуси. И, конечно, есть риск того, что все может начаться именно от них, из-за них. На территории Литвы может оказаться просто воронка", - добавил эксперт.