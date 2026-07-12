К юбилейной дате Натальи Чернюк: телефильм "Мама" о необычном творческом и жизненном пути героини

Ее призвание - танец, дети и воспитание в них лучших человеческих качеств. К юбилейной дате заслуженного деятеля культуры Беларуси Натальи Чернюк 12 июля в эфире "Первого информационного" телеканала выйдет телефильм о необычном творческом и жизненном пути героини.

Хореографический ансамбль "Зорька"

На протяжении 45 лет она является художественным руководителем известного в Беларуси и за ее пределами заслуженного любительского хореографического ансамбля "Зорька", воспитанники которого украшают сцену "Славянского базара в Витебске" с самого его основания.

Увлекательные детали биографии, творческий путь, яркие воспитанники и эксклюзивные архивные кадры - смотрите телефильм "Мама", посвященный Наталье Чернюк, на "Первом информационном телеканале" 12 июля в 10:10.