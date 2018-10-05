Проект "Внимание! Розыск!" подготовлен к 100-летию уголовного розыска

Уголовный розыск сегодня отмечает 100-летие. К значимой дате Агентство теленовостей подготовило большой проект. Наши журналисты расскажут о самых запутанных и интересных уголовных делах, которые удалось раскрыть опытным оперативникам. Сегодня после "Панорамы".