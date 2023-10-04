К 105-летию уголовного розыска - фильм АТН "Прорвемся, опера!" расскажет о самых интересных уголовных делах последних десятилетий

Кто стал мастером в разыскном деле? Накануне Дня образования подразделений уголовного розыска в МВД Беларуси подвели итоги конкурса среди сыщиков. За право называться лучшим боролись сотрудники уголовного розыска со всей республики. В этом году разработчики обновили конкурсную программу, сделав ее еще более интересной и практико-ориентированной. Были внесены и организационные изменения: например, победителей определи не только в личном, но и в командном зачете. Так, лучшей дружиной стала команда из УВД Минской области. А победителем в личном зачете стал Дмитрий Одокиенко из Витебской области.