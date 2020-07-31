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К 110-летию Надежды Грековой "Белорусская энциклопедия" подготовила биографию председателя Верховного совета БССР
К 110-летию со дня рождения Надежды Грековой издательство "Белорусская энциклопедия Петруся Бровки" поделилось книжной новинкой. О единственной женщине, сумевшей занять пост председателя Верховного совета БССР, рассказывает Наталья Голубева. Фигурирует в биографии Грековой и начальник штабов пяти фронтов, ее супруг Михаил Малинин. Книга - это полноценное научное исследование. В основу издания легли документы 12 архивов, в том числе оригинальные материалы из фонда Иосифа Сталина. Некоторые сведения были рассекречены буквально перед 75-летием Великой Победы.
Издание "Надежда Грекова. Михаил Малинин. Время помнить" вышло в эксклюзивном тираже - 800 экземпляров.
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