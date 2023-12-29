К 11 годам колонии за взятки приговорены экс-заместители гендиректоров БЕЛАЗа и МТЗ

Суд Фрунзенского района Минска приговорил бывших заместителей гендиректоров БЕЛАЗа и МТЗ к 11 годам колонии за взятки. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на управление взаимодействия со СМИ и редакционной деятельности Генеральной прокуратуры.

Генпрокуратура поддержала в суде гособвинение по уголовному делу в отношении бывших первого заместителя генерального директора ОАО "БЕЛАЗ" Степука и заместителя генерального директора ОАО "МТЗ" Сиротенко, а также других должностных лиц этих предприятий, которым вменено получение взятки в особо крупном размере, в том числе группой лиц по предварительному сговору.

Степук приговорен к 11 годам колонии. Он лишен права занимать должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных, административно-хозяйственных обязанностей и совершением юридически значимых действий, на 5 лет.

На тот же срок к лишению свободы осужден Сиротенко. Ему также назначены дополнительные наказания - штраф в размере 2,5 тыс. базовых величин (92,5 тыс. рублей) и лишение права занимать должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных, административно-хозяйственных обязанностей и совершением юридически значимых действий, на 5 лет.

Другим должностным лицам предприятий суд назначил наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 12 лет со штрафом в размере от 1 тыс. (37 тыс. рублей) до 2 тыс. (74 тыс. рублей) базовых величин с лишением права занимать должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных обязанностей, совершением юридически значимых действий, на 5 лет.

Имущество обвиняемых, на которое ранее был наложен арест, оставили под арестом в счет обеспечения исполнения приговора в части имущественных взысканий.

Приговор в законную силу не вступил, может быть обжалован и опротестован в апелляционном порядке.