К 1 сентября подаркам быть - в стране плюс четыре новые школы

Какой праздник без подарков, таких важных и очень нужных. Ко Дню знаний в системе среднего образования Беларуси добавляются сразу 4 школы как в регионах, так и столице. Теперь в нашей стране их уже 2901. О заботе государства и приятных подарках - Юлия Алферова.

В последние годы северо-западный район Смолевичей разрастается на глазах, но этот объект социального значения самый ожидаемый. Школа, рассчитанная на 720 мест, в свой первый День знаний примет более тысячи ребят. Места хватит всем даже в одну смену. Правда, где-то увеличили число классов. Первых, например, набрали шесть. И им, пожалуй, больше остальных не терпится увидеть, что же выросло на месте бывшего пустыря.

Да и настрой на школьную жизнь боевой.





Больше всего хочется получать каждый день десятки одни. Даша, учащаяся 1 класса СШ № 5 г. Смолевичи

В прошлом году не пошли в школу, ждали этого года, чтобы в новую пойти. Новая и чистая школа, свежий ремонт,большие классы, удобная столовая - все есть. Ирина и Виктор,родители первоклассницы

Откроют школу завтра, 1 сентября, но творческим духом стены актового зала пропитались задолго. Готовясь ко Дню знаний, сплотились и те, кто впервые сядет за парты, и те, для кого год в новой школе станет отправной точкой во взрослую жизнь.

Школа оснащена новейшим оборудованием. Рядом с учебными кабинетами компьютерные классы, 8 лингафонных кабинетов (где готовы преподавать китайский), просторные спортивные залы, тренажерные и бассейн. Из того, что удивляет - собственный центр безопасности МЧС, а еще зимний сад и музейная комната. Там к патриотическому воспитанию подключатся общественники.

Нет времени идти, нужно бежать, догонять то, что мы ранее в доброй обстановке не делали. Анатолий Шичко,ветеран войны в Афганистане

И таких подарков к 1 сентября четыре. Строят там, где есть потребность. Так появились иясли-сад - начальная школа на полтысячи мест. Объект завтра откроют в Кобрине. С просторными кабинетами, бассейном и, что важно, элементами безбарьерной среды.





Это школы нового поколения, где не учебой единой. Создают как минимум мультифункциональный комплекс, где есть место для творческого, спортивного развития, а еще духовных и моральных ценностей. Как говорится, что посеешь…

На 1056 детей рассчитана новая школа в столичном микрорайоне Минск-Мир, хотя 1 сентябряготовы принять больше. Для разностороннего развития здесь тоже создали немало: есть и смарт-класс, и кабинеты для изучения английского, наполнили и спортивным инвентарем, и театральным реквизитом. Это вдобавок к учебной базе, что здесь отвечает последнему слову техники.

В основном жители этого микрорайона - молодые семьи, у которых детки дошкольного и младшего школьного возраста, поэтому интерес к школе был огромный. Постоянно звонили, спрашивали, будет новостройка или нет, откроется или не откроется.

Откроют уже завтра. Не стоит в этом сомневаться и жителям Столина. Пристально за стройкой здесь следили родители семилетнего Андрея - практически из своего окна. Школа по соседству, а значит проблема с долгой дорогой решена.

С нетерпением ждали открытия новой школы. Очень рады, что построили такую школу красивую. Думаю, все родители и дети будут довольны. Наталья Литвинчук, жительница г. Столина

Завтра вместе с Андреем в новую школу Столина пойдут еще 480 учеников. Для детей с особенностями развития продумали безбарьерную среду: установили лифт, пандус и таблички Брайля. Школьников ждут просторные гимнастические залы, компьютерный класс с робототехникой и бассейн.

В одном здании соединили два учреждения: сад и школу. Этопозволило не только решить проблему нехватки мест в детских садах, но и разгрузить школы города, которым приходилось работать в две смены.

Ребята себе во многом отказывали: отказывали в досуге, заниматься хобби, спортом либо допобразованием. Сейчас первая смена во всех учреждениях дает возможность ребятам развиваться далее. Кирилл Мясников, директор СШ № 4 г. Столина

Возможности для развития станут шире и у высшего звена - БГУ, МИТСО и Академии наук. Сентябрьское новоселье - для образования традиция давняя, в ней и доступность образования, и подход государства к тому, что обещали людям.