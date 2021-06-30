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К 2025 году инвестиции в общем объеме ВВП должны составлять 23 %
Завершилась так называемая парламентская весна - депутаты и сенаторы закрыли сессию традиционным отчетом правительства, где прозвучали акценты в развитии транспорта, строительства жилья и коммунального хозяйства.
Кабинет министров анонсировал запуск нового инвестиционного цикла, назвав его стратегическим для экономики. На инвестактивность давят санкции. Часть проектов поставили на паузу: их финансирование туманно. Альтернатива, впрочем, уже определена: правительство утвердило меры по запуску очередного инвестцикла. Он должен довести объем инвестиций к 2025 году до 23 % ВВП. 7 направлений, системный характер, корректировка законов - вот, пожалуй, принципиально о том, куда и как придется двигаться.
Для госинвестиций тоже определены направления. Детали изучила наш корреспондент Алина Лаппо (видео).
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