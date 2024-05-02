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К 2025 году в Беларуси планируется запустить мобильное приложение для маршрутных такси
Белорусские специалисты работают над созданием единой государственной платформы продажи билетов в маршрутных такси. Предполагаемый срок реализации проекта - 2025 год. Об этом рассказали в проекте"На контроле у "Президента".
Это будет общая база всех междугородных, пригородных и городских маршрутов с точным расписанием и отслеживанием свободных мест. Пассажир сможет заказать и оплатить поездку онлайн в любое время. Чек - в смартфоне. Налоги - в бюджете.
Мы нацелены на повышение взаимодействия наших служб с операторами перевозок пассажиров. На данный момент возникают разногласия в связи с отсутствием общей методологии процесса.
По словам специалиста, это даст возможность изучать актуальность пассажиропотока, принимать оперативные меры по изменению маршрутной сети.
Смотрите проект "На контроле Президента" ЗДЕСЬ
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