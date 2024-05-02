К 2025 году в Беларуси планируется запустить мобильное приложение для маршрутных такси

Белорусские специалисты работают над созданием единой государственной платформы продажи билетов в маршрутных такси. Предполагаемый срок реализации проекта - 2025 год. Об этом рассказали в проекте"На контроле у "Президента".

Это будет общая база всех междугородных, пригородных и городских маршрутов с точным расписанием и отслеживанием свободных мест. Пассажир сможет заказать и оплатить поездку онлайн в любое время. Чек - в смартфоне. Налоги - в бюджете.