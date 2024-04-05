К 2030 году количество электромобилей на белорусском рынке может достигнуть 300 тыс. Такой прогноз озвучил заместитель министра энергетики Денис Мороз.

Сейчас в стране зарегистрировано 11 тыс. машин с зелеными номерами. В планах - расширение инфраструктуры, задействование энергии атомной станции. И если текущий темп будет сохраняться, то через шесть лет выйдем на 30-кратный рост рынка.