К 20-летию авиации МЧС Беларуси заложен фруктовый сад

К юбилею белорусской авиации МЧС на аэродроме Липки под Минском появился фруктовый сад. Памятное место заложили сотрудники спасательной службы во главе с министром Вадимом Синявским. Всего во время республиканского субботника на территории аэродрома посадили более 370 новых деревьев, провели уборку прилегающего участка и благоустроили лес. Свою 20-ю годовщину спасатели-авиаторы отпразднуют через год. К этому моменту работников ведомства порадуют уже подросшие саженцы.



Трудовая суббота выдалась у сотрудников МЧС по всей стране. Спасатели активно включились в работу по расчистке объектов от мусора и прошлогодней листвы. Убрали аварийные деревья, а также расширили новыми липами Аллею спасателей в Минске.