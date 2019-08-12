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К 23 августа должны быть подписаны паспорта готовности учреждений образования

В первую очередь должны быть соблюдены санитарно-гигиенические и пожарные нормы

А вот, чтобы получить паспорт готовности, в школах в первую очередь должны быть соблюдены санитарно-гигиенические и пожарные нормы, а все учебное оборудование - в рабочем состоянии.

Не секрет, что в школе дети проводят большую часть своего времени. Поэтому создать комфортную атмосферу - задача номер 1. Подготовить надо стадионы, спортзалы, столовые и, конечно же, сами учебные классы. Например, здесь проверят расположение парт, их маркировку, высоту подвеса доски и даже уровень освещенности.

Всего к 1 сентября введут в эксплуатацию шесть детских садов и восемь школ-новостроек.

Современные условия не только в новых учреждениях. Например, в столице особое внимание уделяют школам постройки 50-ых годов. Здесь главная задача модернизировать помещения так, чтобы ничуть не уступали качеству новостроек.

60 процентов школ уже готовы встретить учеников

До первого звонка остается меньше месяца, и 60 процентов школ уже готовы встретить учеников. Остальные 40 получат паспорта готовности до 23 августа. К слову, новые спортивные залы и учебные классы оценят 115 тысяч первоклассников.

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