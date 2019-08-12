К 23 августа должны быть подписаны паспорта готовности учреждений образования

А вот, чтобы получить паспорт готовности, в школах в первую очередь должны быть соблюдены санитарно-гигиенические и пожарные нормы, а все учебное оборудование - в рабочем состоянии.



Не секрет, что в школе дети проводят большую часть своего времени. Поэтому создать комфортную атмосферу - задача номер 1. Подготовить надо стадионы, спортзалы, столовые и, конечно же, сами учебные классы. Например, здесь проверят расположение парт, их маркировку, высоту подвеса доски и даже уровень освещенности.