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К 3 Июля Агентство теленовостей подготовило широкую линейку проектов
Когда знаешь историю людей, которые боролись за Родину, по-другому ощущаешь вкус событий в мирной Беларуси. До Дня Независимости остаются считанные дни. Главный государственный праздник страна готовится отметить масштабно и ярко. Многие минчане и гости ІІ Европейских игр успели заметить в небе строгие линии парадной авиации. То ли еще будет на самом параде!
К 3 Июля Агентство телевизионных новостей подготовило широкую линейку больших проектов. И это не только документальное кино с элементами журналистских расследований, но и эксклюзивные интервью - воспоминания очевидцев, и реконструкция переломных событий в военной биографии героев.
Нам удалось заглянуть даже в парадные расчеты! 3 июля на "Беларусь 1" будет интересно!
Главное действо праздника - парад - по традиции юбилейных лет состоится вечером. А уже завтра на улицах столицы можно будет своими глазами увидеть участников самой зрелищной части. К сведению любителей селфи на фоне техники и, конечно, автомобилистов: в 5 вечера механизированная колонна выдвинется из Уручья и проследует по городским магистралям до стелы "Минск - город-герой", где и состоится генеральная репетиция.
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