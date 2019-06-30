К 3 Июля Агентство теленовостей подготовило широкую линейку проектов

Когда знаешь историю людей, которые боролись за Родину, по-другому ощущаешь вкус событий в мирной Беларуси. До Дня Независимости остаются считанные дни. Главный государственный праздник страна готовится отметить масштабно и ярко. Многие минчане и гости ІІ Европейских игр успели заметить в небе строгие линии парадной авиации. То ли еще будет на самом параде!



К 3 Июля Агентство телевизионных новостей подготовило широкую линейку больших проектов. И это не только документальное кино с элементами журналистских расследований, но и эксклюзивные интервью - воспоминания очевидцев, и реконструкция переломных событий в военной биографии героев.



Нам удалось заглянуть даже в парадные расчеты! 3 июля на "Беларусь 1" будет интересно!



Главное действо праздника - парад - по традиции юбилейных лет состоится вечером. А уже завтра на улицах столицы можно будет своими глазами увидеть участников самой зрелищной части. К сведению любителей селфи на фоне техники и, конечно, автомобилистов: в 5 вечера механизированная колонна выдвинется из Уручья и проследует по городским магистралям до стелы "Минск - город-герой", где и состоится генеральная репетиция.