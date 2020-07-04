К 3 Июля Минск получил подарок - обновленную набережную в парке Я. Купалы и светомузыкальный фонтан

Ко Дню Независимости минчане и гости столицы получили подарок - полностью обновленную набережную в парке Янки Купалы. Это место преобразилось не только в косметическом плане. Здесь заработал светомузыкальный фонтан. Технологию, объединяющую свет, звук, воду и изображение, продемонстрировали вчера вечером. Водное шоу получилось поистине фееричным.



Как преображается Беларусь, первые эмоции и впечатления от уникального подарка - в репортаже Вероники Буты.





Беларусь уютная

Такая живописная и красивая. По-своему изысканная и уютная. Беларусь преображается на глазах. И сложно сегодня поверить, что страну приходилось возрождать из пепла.

Сегодня приятно ходить по благоустроенным улицам, отдыхать в красивых зеленых скверах, заниматься спортом на новых площадках. Мы вместе за четверть века сделали Беларусь красивой, современной и безопасной. И только в наших силах сохранить ее такой же уютной. Для себя и для наших детей.

Центр притяжения белорусской молодежи

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Уникальный объект в центре Минска - центр притяжения молодежи. Благоустройством набережной Свислочи, одного из самых любимых мест отдыха белорусов и зарубежных гостей, занимаются уже давно. Бесспорно, летние вечера в столице теперь станут еще романтичнее.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

"Это парк с удивительной историей. Он был открыт ровно 70 лет назад - через пять лет после окончания Великой Отечественной войны. Буквально через несколько мгновений столичная набережная Свислочи заиграет новыми красками, станет новой площадкой для реализации интересных проектов. Я очень хочу, чтобы их было как можно больше, интересных, динамичных, креативных, таких, которые сделают жизнь города еще более яркой. Безусловно, этот праздничный летний вечер принадлежит сегодня нашей молодежи. Пусть он подарит всем вам незабываемые впечатления и станет началом новой культурной истории ночного Минска. Желаю вам хорошего настроения, новых поводов для встреч в этом красивейшем уголке нашей любимой Родины".

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Такого масштаба объекты можно встретить в лишь в нескольких городах мира. Теперь он станет одной из визитных карточек Беларуси.

Герман Греф, председатель правления Сбербанка России:

"Здесь сказали о том, что это единственный фонтан в городе Минске. Я вам хочу сказать, что это единственный фонтан в мире и по масштабам, и по месторасположению. Мы никогда не делали фонтан на воде. Это было технологически сложно. Я хотел бы сказать большое спасибо и мэрии города Минска, и всем нашим коллегам из Беларуси, которые помогли реализовать этот проект. Это знак нашего искреннего отношения, нашей искренней любви, любви россиян к белорусам".

Визитная карточка Минска

Комплекс действительно уникальный. Две сотни струй на высоте до 30 метров. Плавающий гейзер вряд ли кого оставит равнодушным с такими водными эффектами.

Для не совсем романтиков встроили практические функции. На специальном экране будут транслировать познавательные лекции. Красиво и с пользой для дела - новая тенденция в образовании.

Фонтан готов радовать гостей каждый летний вечер с 10 до 11.

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История успешной страны