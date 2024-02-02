К 45-летию гимназии № 12 г. Минска лучшим педагогам вручили награды

45 лет на образовательной орбите. Минская 12-я гимназия отмечает день рождения. Лучшим педагогам вручили награды, в том числе нагрудные знаки "Отличник образования".

Высокий уровень знаний в учебном учреждении обеспечивают благодаря профессиональным кадрам, а также профильным классам и оборудованным ресурсным центрам, работают в гимназии и творческие студии. О многогранной концепции знаний рассказала Алена Витко.

Креативный подарок от младших учеников. Именно с пернатого символа мудрости и начинается знакомство детей с 12-й гимназией. Здесь работает школа раннего развития "Совенок". Подготовку будущих первоклассников курирует Елена Васько. Она же учитель начальных классов (и продолжатель семейной династии). А непоседы станут для педагога уже пятым выпуском.

Учитель - это же психолог в первую очередь. Для таких учеников начальных классов это и мама где-то, которая должна войти в положение, закрыть глаза на их шалости, проказы. Работая с детьми, получила опыт эмоционального общения: умение реагировать, умение выходить из разных сложных ситуаций. Елена Васько, учитель начальных классов гимназии № 12 г. Минска

О сложном просто и наглядно: лего-конструкторы, например, используют на уроках математики, "витаминки грамотея" - на занятиях по русскомуи белорусскомуязыку. А еще интерактивные игры, мультимедиа. В педагогическом арсенале Марины Изгачевой десятки методик. Марина Валерьевна вспоминает, как в детстве ее вдохновил пример своей учительницы: мечта сбылась! Вместе с учащимися начальных классов по миру знаний педагог путешествует около 30 лет.





Учитель проявляется в своих учениках. И достижения учеников - это радостно. Выполнили домашнее задание - это радостно, поняли учебный материал - прекрасно, победили на конкурсе - великолепно. Вот именно в своих учениках я вижу свой успех. Марина Изгачева, учитель начальных классов гимназии № 12 г. Минска

Работа успешная. Это подтверждает и нагрудный знак "Отличник образования". Вместе с Мариной Изгачевой на сцену вышла Алена Васько. Всего же в гимназии почетного титула удостоены 20 педагогов. По случаю 45-летия учебного заведения вручили и другие награды - отметили более 80 человек.





В 2022 году в рейтинге учреждений Московского района мы заняли первое место. И это говорит о многом, что те показатели, которые входят в рейтинг, выполнены и перевыполнены. Самое главное - это качество образования для нас (для меня и моего педагогического коллектива). Екатерина Петруша, директор гимназии № 12 г. Минска

За весь период 12-я гимназия дала своим ученикам более 4 тысяч путевок во взрослую жизнь. Причем, полтысячи выпускников стали медалистами. Поблагодарить педагогов и поздравить альма-матер в день рождения пришли более 200 почетных гостей: ветераны труда и представители власти, родители учеников и студенты. Подготовили творческие подарки, вспомнили и достижения гимназии.

Только в этом учебном году гимназисты привезли более 70 дипломов с районных олимпиад. Некоторые стали лауреатами городского этапа, сейчас готовятся к республиканскому. В перспективе также 11 золотых медалей и одна серебряная.

Среди важных заслуг и стопроцентное поступление в вуз. Определиться с профессией подросткам помогает профильное обучение. Работают экономические, инженерные, медицинские классы.

Увеличено количество часов: мы работаем 4 часа в неделю. Дополнительно проводим занятия в различных медучреждениях. Например, основы медзнаний проходят на базе БГМУ. Проводятся выездные открытые уроки, например, в РНПЦ трансплантологии и реанимации. Екатерина Потапова, учитель химии гимназии № 12 г. Минска