К 75-летию освобождения Беларуси обновлено захоронение в Езерище

В стране продолжаются работы по благоустройству мест памяти Великой Отечественной войны. Причем внимание уделяется не только мемориальным комплексам, но и одиночным захоронениям. Только в северном регионе их порядка полутора тысяч. Одно из них - в Езерище, где покоятся освободители поселка, - обновлено к 75-летию освобождения Беларуси.



Ольга Масловская побывала на знаковом месте.



В поселке Езерище два десятка улиц. Почти половина из них носит имена героев войны. Этот населенный пункт первым освободили от врага в ходе Городокской наступательной операции. Командующий 1-м Прибалтийским фронтом Иван Баграмян назвал ее одной из самых сложных в его боевом пути. Те, кто принял последний бой на городокской земле, лежат в братских могилах. На мемориальных плитах в Езерище более двухсот имен. Здесь же похоронен и полковник Семен Хайдуков - командир 159-й отдельной танковой бригады. Он умер от ран, полученных в боях за Езерище.







Символично, что над могилой танкиста установлено его оружие Победы - танк Т-70. А само воинское захоронение стало местом памяти.



Уникальность этого мемориала в том, что на постаменте настоящая боевая машина. Это один из шестнадцати танков Т-70, принимавших участие в освобождении поселка. Машина была подбита, но на этом ее история не закончилась.



Этой теме Лариса Никифорова отдала много лет. В годы работы в школе к исследовательской работе привлекала учеников. Сейчас пишет книгу. Общается с дочерью полковника Хайдукова. Приглашает приехать в Беларусь и убедиться, что память об освободителях здесь хранят.







К 75-летию освобождения от немецко-фашистских захватчиков обновлен и мемориал в Езерище. Новая отмостка и плиты с именами героев, покрашен танк, оштукатурен постамент. Сейчас высаживают цветы - ждали, когда минуют ночные заморозки. Деньги на благоустройство выделил профсоюз работников здравоохранения.



В Витебской области полторы тысячи воинских захоронений, где покоятся более 400 тысяч воинов. И даже спустя 75 лет после освобождения на мемориальных плитах появляются новые имена. Только за последний год стали известны фамилии 10 тысяч погибших в годы войны.



