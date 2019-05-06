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К 75-летию освобождения Беларуси театр юного зрителя обновил афишную ленту
Историю жизни маленькой грузинской деревни, ставшей классикой советской литературы, воссоздали в Минске. К 75-летию освобождения Беларуси театр юного зрителя обновил афишную ленту. В основе сценария военной мелодрамы "Я вижу солнце" пьеса грузинского писателя Нодара Думбадзе.
Международную премьеру накануне Дня Победы увидела Лидия Заблоцкая. Повесть о незрячей девочке Хатии перевели в киноформат в 1965-м. За экранизацию войны слогом Нодара Думбадзе взялся "Грузия-фильм". Фактически сразу ленту увидели более семи миллионов зрителей. Чуть позже история обретет и театральный сценарий. Теперь на сцене белорусского ТЮЗа - настоящее маленькое грузинское село. Здесь развернется история любви на войне. Ее рассказать и донести грузинский колорит доверено нашим актерам, а идея - за режиссерами из Тбилиси. В столице Грузии "видели солнце" уже более ста раз. Обновленный спектакль с оглушительным успехом показали в 2014-м. А полгода назад директору ТЮЗа Тбилиси предложили привезти сценарий постановки в Минск.
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Совместно подбирали музыку. Одна из сцен - с последней песней Думбадзе. Автор записал ее в реанимационной палате. Буквально за 20 минут до своей смерти. Жители грузинской деревни - это два десятка актеров белорусского ТЮЗа. От уже заслуженных артистов до студентов Академии искусств. Еще до приезда режиссера труппа изучила творчество и биографию грузинского классика целиком. С нового театрального сезона герои "солнца" заговорят на белорусском. К труппе ТЮЗа добавятся и грузинские коллеги. Такая интернациональная команда представит постановку в 2021-м на театральном фестивале в грузинском Озургети.
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