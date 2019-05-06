Историю жизни маленькой грузинской деревни, ставшей классикой советской литературы, воссоздали в Минске. К 75-летию освобождения Беларуси театр юного зрителя обновил афишную ленту. В основе сценария военной мелодрамы "Я вижу солнце" пьеса грузинского писателя Нодара Думбадзе.

Международную премьеру накануне Дня Победы увидела Лидия Заблоцкая. Повесть о незрячей девочке Хатии перевели в киноформат в 1965-м. За экранизацию войны слогом Нодара Думбадзе взялся "Грузия-фильм". Фактически сразу ленту увидели более семи миллионов зрителей. Чуть позже история обретет и театральный сценарий. Теперь на сцене белорусского ТЮЗа - настоящее маленькое грузинское село. Здесь развернется история любви на войне. Ее рассказать и донести грузинский колорит доверено нашим актерам, а идея - за режиссерами из Тбилиси. В столице Грузии "видели солнце" уже более ста раз. Обновленный спектакль с оглушительным успехом показали в 2014-м. А полгода назад директору ТЮЗа Тбилиси предложили привезти сценарий постановки в Минск.







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