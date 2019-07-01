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К 75-летию освобождения Беларуси в стране проходит акция "Беларусь помнит"
Беларусь готовится отметить главный государственный праздник - День Независимости. 75-ую годовщину освобождения от немецко-фашистских захватчиков встретим масштабно. Праздничные гуляния, концерты и, конечно, кульминация - военный парад. В бесчисленном количестве мероприятий - акция "Беларусь помнит" занимает особое место. Ведь когда знаешь историю и своих героев, которым мы обязаны жизнью и свободой, иначе воспринимаешь и события в нашей мирной жизни. Путь к независимости был непростым и долгим: но он закалил характер белорусов. И спустя 75 лет мы ценим возможность жить и работать в свободной стране. Имена героев - не забыты. Молодежь с благодарностью несет цветы к монументам и памятникам во всех уголках страны. Акция "Беларусь помнит" объединила тысячи людей. К ней присоединились и наши корреспонденты.
Майор Петр Гаврилов - легенда обороны Брестской крепости
Сегодня в городе, с которого началась война, отовсюду несут цветы к могилам защитников. Накануне большого праздника в Бресте вспоминают первых жертв Великой Отечественной. Молодежь и ветераны, спортсмены и военные - здесь каждый знает и чтит своих героев.
Его именем названы улицы Беларуси и России: майор Петр Гаврилов - легенда обороны Брестской крепости, символ несгибаемого духа.
Стены цитадели он защищал до последнего, зная, что в живых остались единицы бойцов. Совершенно изможденный, он был обнаружен гитлеровцами, но нашел в себе силы принять бой. Враги были поражены мужеством майора. И из уважения к его храбрости оставили в живых. Немецкие офицеры даже приезжали в госпиталь, чтобы посмотреть на офицера, которого не сломили ни бои, ни раны. После войны майор Гаврилов уехал жить в Краснодар.Но завещал: похоронить на брестской земле, у стен Брестской крепости.
В Гомеле митинг прошел у братских могил на Лещинском кладбище
Здесь похоронены павшие в боях советские солдаты, а также более 800 мирных жителей, расстрелянных во время оккупации города с 1941 по 1943-й.Память о людях, погибших в этой страшной войне, почтили минутой молчания. К подножью монумента легли живые цветы.
Памятные церемонии будут проходить в регионах и завтра. А 3 июля на площадь Церемониалов Брестской крепости вынесут легендарное знамя цитадели. Солдаты защищали его ценой собственной жизни и сумели спрятать от врага. Символ сохранили для будущего поколения, чтобы оно помнило о цене свободы.
Минск.Площадь Победы, мемориалы "Память","Масюковщина", "Тростенец"
Кмонументу Победы в центре белорусской столицы целый день сотни людей приносят цветы.
Передавая эстафету от спортивного форума патриотическому, к марафону памяти присоединились и представители вольной борьбы, бокса и самбо. Они почтили память на братской могиле в мемориальном комплексе "Тростенец".
Дань уважения трагическому и героическому прошлому нашей истории отдали деятели культуры и искусства, а также творческая интеллигенция Беларуси. К Вечному огню монумента Победы в Минске, как символ вечной жизни и дань уважения, интеллигенция несла живые гвоздики и розы.
Воложинскийрайон. Мемориал "Скорбящей матери"
Трогательная акция в преддверии масштабной даты прибыла и в деревню Кражино Воложинского района.
И вот такая акция в очередной раз подчеркивает: белорусы и Беларусь помнит, какой ценой нам досталось это мирное небо. А вот эта незыблемая связь поколений между ветеранами и уже их внуками и правнуками обязывает каждого из нас знать историю родной земли. И приложить максимум усилий, чтобы сберечь мир на земле белорусской.
Чашниковскийрайон.База бывшего партизанского лагеряВладимира Лобанка
В Чашникском районе ветераны, молодежь, внуки и правнуки защитников собрались на месте бывшего партизанского лагеря.Здесь в 42-ом начинался боевой путь партизанского отряда под командованием Героя Советского Союза Владимира Лобанка. Повод для встречи хороший - сегодня здесь после реконструкции открыли стелу с фамилиями первых бойцов партизанского отряда.
Происходившие здесь события вошли в историю Великой Отечественной войны, как беспрецедентный факт: в тылу врага действовала партизанская зона, работали школы, типография, сотни деревень жили по советским законам. Об этом Лариса Волгина знает не только из учебников истории - фамилия ее отца на обелиске. Из Санкт-Петербурга приезжает на малую родину и обязательно приходит к скромному памятнику, расположенному вдали от оживленных дорог.
Костер, землянки и военные песни - на партизанской поляне собрались юные артисты. Несколько лет назад это историческое место они выбрали для проведения конкурса военной песни. Говорят, в таких декорациях они звучат по-особенному.
Могилевская область. АгрогородокБацевичи. Памятник воинам-освободителям
Эстафету акции "Беларусь помнит" в преддверии Дня Независимости приняла и Могилевская область.
На протяжении всех предпраздничных дней наследники Победы продолжат посещать мемориалы Великой Отечественной по зову сердца и памяти. Ведь свои герои-освободители есть в каждой семье. И Беларусь их помнит!
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