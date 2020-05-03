3.39 RUB
3.39 USD
3.58 EUR
ЭкономикаПрезидентОбществоПолитикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
К 75-летию Победы Агентство теленовостей готовит проекты, эксклюзивные интервью, документальные расследования
В канун 75-летия Победы Агентство теленовостей готовит цикл проектов о фронтовиках, героях войны и памятных местах. В новых сериях - эксклюзивные интервью, забытые факты и документальные расследования наших журналистов.
В фильме "Брест. Герои форпоста" полистаем неизвестные страницы истории Брестской крепости, расскажем о героях, оборонявших ее.
Поздравления от былых фронтовиков с 75-летием Великой Победы услышим в проекте "Ветераны о Победе".
На канале "Беларусь 1" покажем фильм "Они убивали ангелов", который набрал в интернете около миллиона просмотров. В нем истории детей, которые прошли лагеря смерти.
"Незабытый подвиг" - журналистское расследование истории пионеров-героев
В серии
проведем свое журналистское расследование истории пионеров-героев, таких как Марат Казей и Зина Портнова. О них много говорили в советское время. Говорят и сегодня, но историю переворачивают, мол, а подвиги ли? Мы сопоставили все исторические факты и встретились с очевидцами, чтобы донести до зрителя историческую правду.
Новый проект АТН - "Наследники Победы". Мы расскажем о памятных местах времен Великой Отечественной, которых в Беларуси действительно немало. В каждом районе либо райцентре найдется мемориальный комплекс, могила неизвестного солдата или просто памятник. Возможно, авторы проекта откроют ранее неизвестные вам места.
Президент
Все
Лукашенко: Председатели райисполкомов задействованы не так, как должны быть
Президент Беларуси: ВНС не должно довлеть над другими органами власти
19 ноября пройдет заседание Президиума Всебелорусского народного собрания
Лукашенко убежден, что Беларуси и Монако нужно придавать больше внимания тому, что их объединяет
Политика
Все
Общество
Все
ГТК: Пули для стрелкового оружия пытались трижды за неделю незаконно ввезти в Беларусь
В музее истории ВОВ наградили 37 лучших студентов-стипендиатов от ФПБ
В Белтелерадиокомпании проходит акция "Здоровье женщины - здоровье нации"
Вольфович: Наши оппоненты используют все возможности, чтобы попытаться вновь раскачать обстановку
В мире
Все
"Грузинская мечта" была близка к исполнению - кого не удовлетворили результаты выборов
На 79-й сессии ГА ООН принята резолюция о сотрудничестве с ОДКБ
Вашингтон заранее поделился своим решением с Сеулом о разрешении Украине наносить удары по России
Путин подписал указ об утверждении обновленной ядерной доктрины
Регионы
Все
Происшествия
Все
Ребенок пострадал под колесами авто, девушка перебегала на красный и погибла - обзор ДТП
В реке утонули 2 рыбака, рука ребенка застряла в батарее, безработная надышалась дымом - обзор ЧП
132 хомяка разбежались по самолету - рейс был остановлен
Смерти на железной дороге - под колеса поездов попали два пенсионера