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К 75-летию Победы Агентство теленовостей готовит проекты, эксклюзивные интервью, документальные расследования

В канун 75-летия Победы Агентство теленовостей готовит цикл проектов о фронтовиках, героях войны и памятных местах. В новых сериях - эксклюзивные интервью, забытые факты и документальные расследования наших журналистов.

В фильме "Брест. Герои форпоста" полистаем неизвестные страницы истории Брестской крепости, расскажем о героях, оборонявших ее.

Поздравления от былых фронтовиков с 75-летием Великой Победы услышим в проекте "Ветераны о Победе".

На канале "Беларусь 1" покажем фильм "Они убивали ангелов", который набрал в интернете около миллиона просмотров. В нем истории детей, которые прошли лагеря смерти.

"Незабытый подвиг" - журналистское расследование истории пионеров-героев

В серии

"Незабытый подвиг"

проведем свое журналистское расследование истории пионеров-героев, таких как Марат Казей и Зина Портнова. О них много говорили в советское время. Говорят и сегодня, но историю переворачивают, мол, а подвиги ли? Мы сопоставили все исторические факты и встретились с очевидцами, чтобы донести до зрителя историческую правду.

Новый проект АТН - "Наследники Победы". Мы расскажем о памятных местах времен Великой Отечественной, которых в Беларуси действительно немало. В каждом районе либо райцентре найдется мемориальный комплекс, могила неизвестного солдата или просто памятник. Возможно, авторы проекта откроют ранее неизвестные вам места.

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