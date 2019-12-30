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К 75-летию Победы ветеранам Великой Отечественной будет оказана материальная помощь
К 75-летию Победы ветеранам Великой Отечественной войны и отдельным категориям граждан будет оказана единовременная материальная помощь. Указ подписал Президент Александр Лукашенко. Помощь планируют выплачивать с 1 апреля по 1 мая следующего года. Ее получат около 20 000 человек. Материальная помощь будет оказываться дифференцировано. Герои Советского Союза единовременно получат по две с половиной тысячи рублей. Помощь в размере одной тысячи семисот рублей окажут инвалидам и участникам войны. По 900 рублей будет выплачено блокадникам, по 700 - семьям военнослужащих, погибших или пропавших без вести в годы войны, а также бывшим узникам концлагерей.
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