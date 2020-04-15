ЭкономикаПрезидентОбществоПолитикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
РелигияСтроительство и ЖКХИсторияМолодежьОбразованиеАрмияНаукаСемья и детиМнениеТранспортТуризмЭкология

К 75-летию Великой Победы у Кургана Славы установят легендарную "Катюшу"

Боевая машина уже привезена в Минск и отреставрирована, позже займет свое место на символичном постаменте в форме звезды. Планируется высадить и памятную аллею у Кургана Славы с использованием деревьев и земли, привезенных из городов-героев.

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Происшествия

Все