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К 7 Ноября в Зельвенском районе ввели в эксплуатацию три крупных объекта
К 7 Ноября подарки получили и небольшие районы. Три крупных объекта ввели в Зельвенском районе: поликлинику после капремонта и участок дороги на 8 километров. А пример исполнения поручения главы государства - новый электродом появился на площадях недостроенной поликлиники, с 94-го года числился как объект незавершенного строительства. Запроектированы 64 квартиры. Есть три лифта на каждый подъезд.
В этом году в благоустройство Зельвенского района вложено более 40 миллионов рублей.
Какой значимый инвестпроект для всей Беларуси реализуется в этой местности и что за "черное золото" отправляют в страны Скандинавии? Ответы в рубрике "Место для жизни" сегодня в "Главном эфире".
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