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К 80-летию минской милиции: история создания, становления и современные будни - в фильме АТН 18 августа

Они обеспечивают нашу безопасность. Минской милиции - 80 лет. Свой опыт и профессионализм столичные милиционеры пронесли сквозь долгие годы: послевоенный бандитизм, лихие 90-е, сложные нулевые. И сегодня эти компетенции уже наряду с современным технологиями, стали крепчайшим сплавом для раскрытия даже самых сложных преступлений, и конечно, охраны общественного порядка в столице нашей Родины.

Наркоконтроль, служба БЭП, уголовный розыск, управление по противодействию киберпреступности, Милиция общественной безопасности и множество других служб, отделов и управлений обеспечивают спокойствие в столице Беларуси. А до конца года у них появится новое современное здание.

К 80-летию минской милиции Агентство теленовостей подготовило документальный фильм. История создания, становления и современность главного управления внутренних дел Мингорисполкома. От классики оперативной деятельности до современных видеосистем наблюдения с умным распознаванием лиц. Смотрите 18 августа в день столичной милиции на "Беларусь 1".

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