3.42 RUB
3.33 USD
3.63 EUR
ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
К 80-летию минской милиции: история создания, становления и современные будни - в фильме АТН 18 августа
Они обеспечивают нашу безопасность. Минской милиции - 80 лет. Свой опыт и профессионализм столичные милиционеры пронесли сквозь долгие годы: послевоенный бандитизм, лихие 90-е, сложные нулевые. И сегодня эти компетенции уже наряду с современным технологиями, стали крепчайшим сплавом для раскрытия даже самых сложных преступлений, и конечно, охраны общественного порядка в столице нашей Родины.
Наркоконтроль, служба БЭП, уголовный розыск, управление по противодействию киберпреступности, Милиция общественной безопасности и множество других служб, отделов и управлений обеспечивают спокойствие в столице Беларуси. А до конца года у них появится новое современное здание.
К 80-летию минской милиции Агентство теленовостей подготовило документальный фильм. История создания, становления и современность главного управления внутренних дел Мингорисполкома. От классики оперативной деятельности до современных видеосистем наблюдения с умным распознаванием лиц. Смотрите 18 августа в день столичной милиции на "Беларусь 1".
Президент
Все
Политика
Все
Общество
Все
В мире
Все
Регионы
Все
Зона X
Все
Минчанка по чужим паспортам покупала смартфоны, а затем продавала гаджеты
Девушка из Конго хотела стать студенткой в Беларуси - помешал фальшивый паспорт
Под Смоленском задержали белоруса с контрабандой форели стоимостью около 2,5 млн рос. рублей
66-летняя солигорчанка поверила "заморскому жениху" и потеряла 4500 долларов