К 80-летию минской милиции: история создания, становления и современные будни - в фильме АТН 18 августа

Они обеспечивают нашу безопасность. Минской милиции - 80 лет. Свой опыт и профессионализм столичные милиционеры пронесли сквозь долгие годы: послевоенный бандитизм, лихие 90-е, сложные нулевые. И сегодня эти компетенции уже наряду с современным технологиями, стали крепчайшим сплавом для раскрытия даже самых сложных преступлений, и конечно, охраны общественного порядка в столице нашей Родины.



Наркоконтроль, служба БЭП, уголовный розыск, управление по противодействию киберпреступности, Милиция общественной безопасности и множество других служб, отделов и управлений обеспечивают спокойствие в столице Беларуси. А до конца года у них появится новое современное здание.