К 80-летию освобождения Беларуси в Борисовской центральной библиотеке открылась выставка художников-фронтовиков

"В памяти останется" -выставка к 80-летию освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков объединила художников-фронтовиков и послевоенных авторов с их прочтением событий 40-х годов.

17 живописных и графических работ борисовских мастеров расположились в галерее "Арт-квартал" Центральной районной библиотеки имени Колодеева. Все полотна для экспозиции временно предоставил Борисовский объединенный музей, являющийся главным краеведческим учреждением региона. Скоро он отметит 80-летие. В фондах этого музея собрано более 60 тысяч экспонатов, ежегодно культурное учреждение посещают до 30 тысяч человек.