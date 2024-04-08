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К 80-летию освобождения Беларуси в Могилевском районе появилась аллея памяти в честь летчика-героя
Березовая аллея в память о летчике Федоре Хроменкове торжественно заложена в поселке Новое Пашково Могилевского района. Уроженец этого места погиб в годы Великой Отечественной войны при выполнении боевого задания. Кстати, одна из улиц в населенном пункте названа в честь героя-земляка. В церемонии приняли участие местные жители, школьники, представители общественных объединений.
Закладкой аллеи в районе дан старт многочисленным патриотическим мероприятиям, посвященным 80-летию освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков.
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