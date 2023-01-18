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К 85-летию Минской области в Жодино наградили лучших работников
Это люди, которые прославились в разных сферах деятельности. Праздник развернулся во Дворце культуры БелАЗа. Представители органов власти, общественных организаций, молодежь и ветераны собрались, чтобы поздравить тех, кто своей работой вносит вклад в развитие не только своего города, но и региона в целом. Заслуженные награды получили заместитель директора Жодинской ТЭЦ Александр Закревский и энергетик Жодинского водоканала Виктор Нелюбов.
В связи с празднованием 85-летнего юбилея Минской области во всех районах проходят торжественные мероприятия. Всего награды за высокий профессионализм получат около 300 человек.
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