К 85-летию Минской области в Жодино наградили лучших работников

Это люди, которые прославились в разных сферах деятельности. Праздник развернулся во Дворце культуры БелАЗа. Представители органов власти, общественных организаций, молодежь и ветераны собрались, чтобы поздравить тех, кто своей работой вносит вклад в развитие не только своего города, но и региона в целом. Заслуженные награды получили заместитель директора Жодинской ТЭЦ Александр Закревский и энергетик Жодинского водоканала Виктор Нелюбов.