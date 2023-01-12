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К 85-летию центрального региона самобытные подарки готовят народные мастера Минской области

Творческие посвящения центральному региону-юбиляру. Самобытные подарки готовят народные умельцы Минской области. В Логойске сувениры и изделия hand made для участников и гостей праздника создает тандем "мастера и ученики" районного Дома ремесел. Глиняная посуда с геральдикой, живописные полотна, отделка в технике "декупаж". К творческому процессу присоединилась Наталья Бордиловская (подробности в видео).

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