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К 8 и 10 годам тюрьмы приговорены обвиняемые по делу о нападении на посольство Беларуси в Великобритании

От 8 до 10 лет лишения свободы получили обвиняемые по делу о нападении на сотрудников посольства Беларуси в Великобритании. Дело рассматривалось в порядке специального производства.

Фигурантов четверо, все граждане Беларуси. Их обвиняли в разжигании социальной вражды и розни, умышленном повреждении чужого имущества в особо крупном размере. Двоих из них - в насилии в отношении должностных лиц.

По материалам дела, 19 декабря 2021 года в Лондоне обвиняемые, находясь в нетрезвом состоянии, разместили у входа в здание посольства Беларуси инсталляцию оскорбительного содержания. После забросали куриными яйцами фасад.

Преступление совершено группой лиц с применением насилия и повлекло иные тяжкие последствия. По совокупности преступлений Боговкову и Зуеву назначено наказание в виде 10 лет лишения свободы, Напреенко и Рябушко - 8 лет лишения свободы. Всем обвиняемым определено отбывание наказаний в исправительных колониях в условиях усиленного режима.
Александр Король, старший прокурор отдела гособвинения Генеральной прокуратуры Беларуси

Власти и правоохранители Великобритании не пошли на контакт с белорусским следствием. Несмотря на все предоставленные доказательства, отказались от сотрудничества.

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