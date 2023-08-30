К 8 и 10 годам тюрьмы приговорены обвиняемые по делу о нападении на посольство Беларуси в Великобритании

Преступление совершено группой лиц с применением насилия и повлекло иные тяжкие последствия. По совокупности преступлений Боговкову и Зуеву назначено наказание в виде 10 лет лишения свободы, Напреенко и Рябушко - 8 лет лишения свободы. Всем обвиняемым определено отбывание наказаний в исправительных колониях в условиях усиленного режима.

Александр Король, старший прокурор отдела гособвинения Генеральной прокуратуры Беларуси