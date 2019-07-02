К акции "Беларусь помнит. Помним каждого" присоединились наши прославленные спортсмены

К акции "Беларусь помнит. Помним каждого" сегодня присоединились и наши прославленные спортсмены: четырехкратная олимпийская чемпионка по биатлону Дарья Домрачева, 10-кратный победитель турниров Большого шлема теннисист Максим Мирный и заслуженный тренер страны по художественной гимнастике Ирина Лепарская с гимнастками - чемпионками ІІ Европейских игр. Все они возложили цветы к стеле "Минск — город-герой" и почтили память погибших в годы войны.