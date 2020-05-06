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К акции "Беларусь помнит. Помним каждого" присоединились руководители белорусских СМИ
75 лет назад до Великой Победы оставалось всего три дня. Сегодня же, в канун большого юбилея, мы вспоминаем героев, которые мужественно защищали нашу Родину. По всей стране отдают дань памяти и возлагают цветы к монументам и обелискам на местах кровопролитных сражений.
К акции "Беларусь помнит. Помним каждого" присоединились и руководители белорусских СМИ. Они собрались почтить память погибших в месте, где никогда не умолкает колокольный звон. Деревня Хатынь была уничтожена фашистами в 1943 году. В сарае каратели сожгли 149 человек, 75 из которых были дети. Страшную судьбу Хатыни в годы Великой Отечественной разделили еще 186 белорусских деревень.
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