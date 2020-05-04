К акции "Беларусь помнит. Помним каждого" присоединяется вся страна

Республиканская эстафета задумана специально к 75-й годовщине Великой Победы с целью вовлечь каждого в сохранение памяти о павших воинах. О тех, кто подарил нам свободу. С утра во всех регионах страны проходят церемонии возложения венков. В знак особой скорби и благодарности вместо тысячи слов о героях войны молчат. К эстафете присоединилась и столица. У стелы "Минск - город-герой" собрались представители творческой интеллигенции: артисты, актеры, певцы, а также министр культуры Беларуси. Неслучайно акция памяти прошла именно в этом месте. Обелиск создает единый ансамбль с Музеем истории Великой Отечественной. Ежегодно Родина-мать встречает парад.



