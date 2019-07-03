К акции "Беларусь помнит" присоединились минские власти и актив столицы

Праздничный марафон "Беларусь помнит" продолжается. По всей стране сегодня несут цветы и венки к монументам Победы. К инициативе молодых белорусов сегодня утром присоединились минские власти и актив столицы. Как символ храбрости и непокорности на площади Победы возложили красные розы. На протяжении всего дня благодарные потомки несут цветы к Вечному огню.