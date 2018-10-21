Работали накануне белорусы и в лесном фонде. К акции "Чистый лес" присоединились более 38 тысяч добровольцев по всей стране. Они убирали мусор вдоль придорожных полос, благоустраивали дендропарки, очищали прибережные зоны, ухаживали за мемориалами. Участие в экомарафоне приняли руководители органов госуправления, представители трудовых коллективов, студенты. По итогам акции вывезено более 7,5 тысячи кубометров мусора, высажено свыше миллиона саженцев. Основная цель мероприятия, которое состоялось в восьмой раз, привлечь внимание к необходимости бережного отношения к главному природному ресурсу страны - лесу. Нынешняя акция приурочена к Году малой родины.