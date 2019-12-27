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К акции "Наши дети" присоединились в Марьиной Горке
Новогодние чудеса с самого утра в Марьиной Горке. Благотворительную эстафету подхватили в детском доме семейного типа. Родители-воспитатели Андрей и Елена Бажановы окружили теплотой пятеро своих и пятеро приемных детей. Каждый из них сегодня получил подарки. В гости к большой семье приехал губернатор Минской области Александр Турчин, а также представители совета по развитию предпринимательства. Кроме игрушек и бытовой техники, Бажановы скоро получат и автомобиль, чтобы с комфортом путешествовать всей командой.
Благотворительный марафон "Наши дети" ежедневно дарит новогоднее настроение в разных уголках области.
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