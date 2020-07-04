К акции "Споем гимн вместе" присоединился Могилев

К акции "Споем гимн вместе" присоединились и в Могилеве. В ней приняли участие несколько тысяч жителей и гостей областного центра. На площади Славы, где увековечен боевой и трудовой подвиг горожан, завершилось празднование Дня Независимости.



"Мы дружный народ, поэтому мы все вместе, друг за друга. Мы желаем всем счастья, добра. С праздником! Это наш общий праздник, мы все радуемся. Всем желаем здоровья, успехов, всего самого наилучшего. Всех с праздником!"



Яркий фейерверк стал кульминацией торжества. Небо озарили десятки мирных залпов.



